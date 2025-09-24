Подорожание продуктов в Запорожье стало неприятной новостью для местных жителей, которые чувствуют, что их расход увеличивается.

Подорожание продуктов в Запорожье зафиксировано в сентябре 2025 года и статистика показывает, что стоимость некоторых позиций существенно изменилась, сообщает Politeka.

По данным мониторинга Минфина, кефир Крестьянский 2,5% сегодня стоит в среднем 62,35 грн за 950 мл, в то время как в августе его средняя стоимость была 58,45. В магазинах Auchan он остался на уровне 55,90 грн., а Megamarket поднял цену с 66 до 69,40.

Масло Крестьянское 72,5% сейчас стоит 117,72, в то время как в прошлом месяце это было 110,76 грн, при этом у Metro ценник вырос со 115,44 до 118,46.

За молоко Просто наше 1% нужно будет отдать 55,15, вместо 49,99, что тоже добавляет ощутимой нагрузки на семейный бюджет. Эти данные показывают, что подорожание продуктов в Запорожье ощутимо в базовой продовольственной корзине.

Еще более броские колебания зафиксировали на грибы и овощи. Шампиньоны 1 кг выросли со 158,56 грн до 164,90, Metro поднял ценник со 194,90 до 197,50, а Megamarket – со 173,61 до 178,20.

В то же время молодая капуста за месяц поднялась с 29,61 до 37,47 в среднем, при этом Megamarket увеличил стоимость с 41,86 до 48,60. Помидоры розовые поднялись с 69,09 до 74,13, а у Novus даже достигли 79,99 гривен.

Это ярко демонстрирует, что подорожание продуктов в Запорожье затрагивает разные группы товаров и ощутимо бьет по кошельку обычных украинцев.

Специалисты объясняют, что такие колебания обусловлены сезонными факторами и изменениями логистики, а также повышенным спросом. Если сравнивать чеки августа и сентября, то видно, что разница в некоторых позициях доходит до 10–15%.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: названы общины, где состоится раздача пищи.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: в ПФУ назвали размер выплат, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: какие документы нужно подать, чтобы получить убежище.