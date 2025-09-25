Дефіцит молочних продуктів у Харківській області вже створює нові умови для домогосподарств.

Дефіцит молочних продуктів у Харківській області у 2025 році значно впливає на регіональний ринок, повідомляє Politeka.

Влітку помітно піднялися ціни на молоко та масло: літр молока в супермаркетах коштує 39–45 грн, а 180-грамова пачка вершкового масла за акційною ціною продається від 73,70 грн. За оцінкою аналітика "Інфагро" Максима Фастєєва, пропозиція молочної сировини поступово збільшується, але високі ціни на масло залишаються через великий попит на жир та протеїн.

Фахівці відзначають, що європейський інтерес до українського масла скорочується. Хоча початкова квота на постачання до ЄС закінчувалася в кінці липня, експорт триває ще кілька тижнів. Менше відвантажень на зовнішні ринки збільшує обсяги продукту всередині країни, що може трохи стабілізувати ціни. Водночас ринок залишається напруженим, і виробники разом із дистриб’юторами змінюють стратегії продажу.

Сезонне падіння надоїв, потреба у протеїні для експорту та накопичення запасів масла вплинули на вартість продукції. У серпні літр молока коштував 41,5 грн, а масло подорожчало з 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерські та органічні товари залишаються дорожчими на 10–20% у порівнянні з мас-маркетами.

Економіст Олег Пендзін пояснив, що подорожчання пов’язане зі скороченням молочних господарств, зменшенням поголів’я корів та ростом цін на корми й енергоресурси.

«Менше корів – менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. За відсутності державної підтримки або кредитів можливе додаткове підвищення на 5–7%», – уточнив експерт.

Невелике полегшення може дати пропозиція фермерських кооперативів, проте її ефект буде тимчасовим. Споживачам радять планувати закупівлі та користуватися акціями, щоб зменшити витрати. Дефіцит молочних продуктів у Харківській області вже створює нові умови для домогосподарств.

