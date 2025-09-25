Дефицит молочных продуктов в Харьковской области в 2025 году оказывает значительное влияние на региональный рынок, сообщает Politeka.

Летом заметно поднялись цены на молоко и масло: литр молока в супермаркетах стоит 39–45 грн., а 180-граммовая пачка сливочного масла по акционной цене продается от 73,70 грн. По оценке аналитика "Инфагро" Максима Фастеева, предложение молочного сырья постепенно увеличивается, но высокие цены на масло остаются из-за большого спроса на жир и протеин.

Специалисты отмечают, что европейский интерес к украинскому маслу сокращается. Хотя начальная квота на поставки в ЕС истекала в конце июля, экспорт длится еще несколько недель. Меньше отгрузок на внешние рынки увеличивает объемы продукта внутри страны, что может несколько стабилизировать цены. В то же время, рынок остается напряженным, и производители вместе с дистрибьюторами меняют стратегии продаж.

Сезонное падение надоев, потребность в протеине для экспорта и скопления запасов масла повлияли на цена продукции. В августе литр молока стоил 41,5 грн, а масло подорожало с 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерские и органические товары остаются дороже на 10–20% по сравнению с масс-маркетами.

Экономист Олег Пендзин пояснил, что удорожание связано с сокращением молочных хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом цен на корма и энергоресурсы.

«Меньше коров – меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. В отсутствие государственной поддержки или кредитов возможно дополнительное повышение на 5–7%», – уточнил эксперт.

Небольшое облегчение может дать предложение фермерских кооперативов, однако его эффект будет временным. Потребителям советуют планировать закупки и пользоваться акциями, чтобы снизить затраты. Дефицит молочных продуктов в Харьковской области создает новые условия для домохозяйств.

