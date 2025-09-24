Місцевих мешканців завжди хвилює тема ймовірного підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області.

Нещодавнє підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області боляче вдарило по гаманцях звичайних українців, повідомляє Politeka.

Розповідаємо, в яких населених пунктах відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області.

Перш за все, у Вознесенську цього року встановили нові розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення. Населення тепер сплачує 34,89 гривень за кубічний метр води та 11,06 за водовідведення.

Як зазначають місцеві чиновники, ці зміни зумовлені зростанням витрат на енергоносії та ростом вартості обслуговування мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стосується й мешканців Очакова. Там нові розцінки на воду вже вступили в дію і становлять 90,40 грн за куб води та 101,30 за водовідведення.

Основними причинами перегляду вартості ЖКП називають не лише подорожчання енергоресурсів, а й скорочення обсягів постачання та численні пориви на каналізаційних мережах.

За даними "Очаків-сервіс", стан самопливних каналізаційних мереж погіршився на 80 відсотків за останні три роки. Пошкоджені три колектори загальною довжиною 1500 метрів, що створює додаткові витрати на перекачку стоків і тисне на бюджет КП.

А що стомується самого Миколаєва, то в облцентрі також активно обговорюється двоставкова ціна на опалення. Представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків виступили проти неї.

За їхніми словами, нова схема нарахувань призводить до значних переплат для жителів навіть у літні місяці, коли опалення фактично не використовується.

