Местных жителей всегда беспокоит тема вероятного повышения тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области.

Недавнее повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области больно отразилось на кошельках обычных украинцев, сообщает Politeka.

Рассказываем, в каких населённых пунктах произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области.

Прежде всего, в Вознесенске в текущем году установили новые расценки на централизованное водоснабжение и водоотвод. Население теперь платит 34,89 гривен за кубический метр воды и 11,06 за водоотвод.

Как отмечают местные чиновники, эти изменения обусловлены ростом затрат на энергоносители и ростом стоимости обслуживания сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области относится и к жителям Очакова. Там новые расценки на воду уже вступили в силу и составляют 90,40 грн за куб воды и 101,30 за водоотвод.

Основными причинами пересмотра стоимости ЖКУ называют не только удорожание энергоресурсов, но и сокращение объемов поставок и многочисленные порывы на канализационных сетях.

По данным "Очаков-сервис", состояние самотечных канализационных сетей ухудшилось на 80 процентов за последние три года. Повреждены три коллектора общей длиной 1500 метров, что создает дополнительные затраты на перекачку стоков и давит на бюджет КП.

А что устает от самого Николаева, то в облцентре также активно обсуждается двухставочная цена на отопление. Представители объединений совладельцев многоквартирных домов выступили против нее.

По их словам, новая схема начислений приводит к значительным переплатам для жителей даже в летние месяцы, когда отопление фактически не используется.

