Підвищення тарифів на опалення в Черкаській області не зачіпає населення, але впливає на державні та комунальні установи.

Підвищення тарифів на опалення в Черкаській області торкнеться закладів бюджетної сфери Канівської громади, повідомляє Politeka.

З 1 жовтня 2025 року вступає в дію оновлений рівень оплати теплопостачання, який враховує економічно обґрунтовані витрати підприємства. Зміни відображають вартість виробництва тепла, транспортування та надання послуг державним установам і іншим категоріям споживачів.

Для населення мораторій на тарифи зберігається, утримуючи платіж на рівні 1907,53 грн за Гкал у період воєнного стану. Водночас бюджетні організації та інші установи отримують економічно обґрунтовану ціну – 3309,12 грн за Гкал. Основну частину витрат громади становить природний газ, ціна якого зросла у чотири рази, що стало ключовим фактором перегляду тарифів.

За результатами розрахунків, середнє підвищення для категорії «інші споживачі» становить близько 8%. Загальна вартість теплової енергії разом із ПДВ для бюджетних закладів сягне 4626,32 грн за Гкал, такий самий рівень встановлено для інших організацій, які користуються послугами теплопостачання.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Черкаській області не зачіпає населення, але впливає на державні та комунальні установи. Новий рівень тарифів дозволяє забезпечити економічно обґрунтовану оплату за теплову енергію в межах Канівської громади, підтримувати стабільну роботу системи та покривати фактичні витрати на виробництво та доставку тепла.

До слова, зростання цін також торкнеться і галузі енергетики. Так, Національна комісія НКРЕКП, ухвалила нове рішення щодо перегляду граничних розцінок на електроенергію — так званих прайс-кепів для бізнесу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах: українцям безкоштовно надають важливу послугу.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Черкаській області: у ПФУ попередили, коли українцям можуть відмовити у допомозі.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах: українців готові підтримати, що варто знати.