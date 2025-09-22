Повышение тарифов на отопление в Черкасской области не затрагивает население, но оказывает влияние на государственные и коммунальные учреждения.

Повышение тарифов на отопление в Черкасской области коснется заведений бюджетной сферы Каневской общины, сообщает Politeka.

С 1 октября 2025 г. вступает в действие обновленный уровень оплаты теплоснабжения, учитывающий экономически обоснованные расходы предприятия. Изменения отражают стоимость производства тепла, транспортировки и услуг государственным учреждениям и другим категориям потребителей.

Для населения мораторий на тарифы сохраняется, удерживая платеж на уровне 1907,53 грн. за Гкал в период военного положения. В то же время, бюджетные организации и другие учреждения получают экономически обоснованную цену – 3309,12 грн за Гкал. Основную часть расходов общества составляет природный газ, цена которого выросла в четыре раза, что стало ключевым фактором пересмотра тарифов.

По результатам расчетов среднее повышение для категории «прочие потребители» составляет около 8%. Общая стоимость тепловой энергии вместе с НДС для бюджетных учреждений достигнет 4626,32 грн за Гкал, такой же уровень установлен для других организаций, пользующихся услугами теплоснабжения.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Черкасской области не затрагивает население, но оказывает влияние на государственные и коммунальные учреждения. Новый уровень тарифов позволяет обеспечить экономически обоснованную оплату тепловой энергии в пределах Каневской общины, поддерживать стабильную работу системы и покрывать фактические затраты на производство и доставку тепла.

К слову, рост цен также коснется и отрасли энергетики. Так, Национальная комиссия НКРЭКУ приняла новое решение о пересмотре предельных расценок на электроэнергию — так называемых прайс-кепов для бизнеса.

