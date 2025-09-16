Українці, які через війну втратили нерухомість, можуть розраховувати на безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області.

Держава та міжнародні донори пропонують кілька ініціатив, які дозволяють отримати безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надають ще й і військовим, людям з інвалідністю, сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Окрім цього, на підтримку можуть розраховувати й родини загиблих захисників, а також громадяни, чий дім був зруйнований або пошкоджений внаслідок бойових дій.

У першу чергу увага приділяється родинам із дітьми, людям похилого віку та особам із обмеженими можливостями. Механізм отримання нерухомості регулюється Законом України про житловий фонд соціального призначення.

Він передбачає оформлення документів і перебування у черзі на соціальнийдах над головою, тому процес може зайняти певний час. Деякі програми передбачають надання квартир на тимчасовій основі, інші дозволяють отримати дім назавжди з можливістю подальшої приватизації.

Наприклад, переселенці в Кіровоградській області можуть розраховувати на безкоштовне житло у тилових регіонах України, що фінансуються коштами міжнародної допомоги, або на службові квартири для тимчасового проживання.

Серед державних програм виділяють також "єВідновлення", яка допомагає ВПО та громадянам із зруйнованим будинком взяти компенсацію у вигляді сертифікатів на новий дім або коштів на будівництво.

Окрім цього є ініціатива "єОселя", яка орієнтована на військових, медиків, педагогів та науковців. Для цих категорій передбачена іпотека під 3%, а для інших громадян – під 7%.

Ще одна програма для тих, хто потребує покращення житлових умов, це "Доступне житло". Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву може відшкодувати до 30% вартості квартри, решту можна покрити власними коштами або кредитом.

