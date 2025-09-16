Украинцы, потерявшие недвижимость из-за войны, могут рассчитывать на бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области.

Государство и международные доноры предлагают несколько инициатив, позволяющих получить бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области , сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляют еще и военным, людям с инвалидностью, сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Кроме того, на поддержку могут рассчитывать и семьи погибших защитников, а также граждане, чей дом был разрушен или поврежден в результате боевых действий.

В первую очередь внимание уделяется семьям с детьми, старикам и лицам с ограниченными возможностями. Механизм получения недвижимости регулируется Законом Украины о жилищном фонде социального назначения.

Он предусматривает оформление документов и пребывание в очереди на социальные дни над головой, поэтому процесс может занять определенное время. Некоторые программы предусматривают предоставление квартир на временной основе, другие позволяют получить дом навсегда с возможностью дальнейшей приватизации.

К примеру, переселенцы в Кировоградской области могут рассчитывать на бесплатное жилье в тыловых регионах Украины, финансируемых средствами международной помощи, или на служебные квартиры для временного проживания.

Среди государственных программ выделяют также "єВідновлення", которая помогает ВПЛ и гражданам с разрушенным домом взять компенсацию в виде сертификатов на новый дом или средств на строительство.

Кроме этого есть инициатива "єОселя", которая ориентирована на военных, медиков, педагогов и ученых. Для этих категорий предусмотрена ипотека под 3%, а для других граждан – под 7%.

Еще одна программа для нуждающихся в улучшении жилищных условий это "Доступне житло". Фонд содействия молодежному домостроению может возместить до 30% стоимости квартиры, остальное можно покрыть собственными средствами или кредитом.

