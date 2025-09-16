Міська влада просить водіїв і пасажирів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та нового графіку руху транспорту в Дніпрі.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі стосується лише окремого маршруту через ремонтні роботи, які діятимуть у місті, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні на Телеграм-каналі "Транспорт Дніпра".

Новий графік руху транспорту в Дніпрі діє від 8:00 ранку 16 вересня і до 17:00 21 вересня 2025 року. Мешканці та гості міста мають врахувати важливі зміни у дорожньому русі.

У цей період пересування автотранспорту по вулиці Мукачівській буде повністю перекрито. Причиною обмежень є проведення масштабних робіт із капітального ремонту переїзду, що розташований на 178 кілометрі ІІІ головної колії перегону Діївка – Сухачівка.

У зв’язку з перекриттям вулиці вводиться новий графік руху транспорту в Дніпрі. Автобусний маршрут № 92 тимчасово курсуватиме за скороченою схемою, довозячи пасажирів лише до залізничного переїзду, де здійснюватимуться ремонтні роботи.

Таким чином, мешканцям, які щодня користуються цим маршрутом, варто заздалегідь планувати свій час та враховувати зміни у транспортному сполученні.

Фахівці наголошують, що ремонтні роботи є вкрай необхідними, адже дана ділянка інфраструктури тривалий час перебувала у зношеному стані, що створювало ризики як для пересування автомобільного транспорту, так і для безпеки залізничного сполучення. Капітальне оновлення покликане забезпечити стабільність руху, зменшити аварійні ситуації та поліпшити умови для всіх учасників дорожнього руху.

Міська влада просить водіїв і пасажирів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, адже після завершення капітального ремонту переїзд стане більш надійним і безпечним, що позитивно позначиться на транспортній системі міста в цілому.

