Новий графік руху транспорту в Дніпрі стосується лише окремого маршруту через ремонтні роботи, які діятимуть у місті, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні на Телеграм-каналі "Транспорт Дніпра".

Новий графік руху транспорту в Дніпрі діє від 8:00 ранку 16 вересня і до 17:00 21 вересня 2025 року. Мешканці та гості міста мають врахувати важливі зміни у дорожньому русі.

У цей період пересування автотранспорту по вулиці Мукачівській буде повністю перекрито. Причиною обмежень є проведення масштабних робіт із капітального ремонту переїзду, що розташований на 178 кілометрі ІІІ головної колії перегону Діївка – Сухачівка.

У зв’язку з перекриттям вулиці вводиться новий графік руху транспорту в Дніпрі. Автобусний маршрут № 92 тимчасово курсуватиме за скороченою схемою, довозячи пасажирів лише до залізничного переїзду, де здійснюватимуться ремонтні роботи.

Новий графік руху транспорту в Харківській області

Таким чином, мешканцям, які щодня користуються цим маршрутом, варто заздалегідь планувати свій час та враховувати зміни у транспортному сполученні.

Фахівці наголошують, що ремонтні роботи є вкрай необхідними, адже дана ділянка інфраструктури тривалий час перебувала у зношеному стані, що створювало ризики як для пересування автомобільного транспорту, так і для безпеки залізничного сполучення. Капітальне оновлення покликане забезпечити стабільність руху, зменшити аварійні ситуації та поліпшити умови для всіх учасників дорожнього руху.

Міська влада просить водіїв і пасажирів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, адже після завершення капітального ремонту переїзд стане більш надійним і безпечним, що позитивно позначиться на транспортній системі міста в цілому.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: хто отримає допомогу першим, перелік категорій.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області: скільки можна отримати щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: розпочалась роздача гуманітарки, де отримати.