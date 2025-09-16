Городские власти просят водителей и пассажиров отнестись с пониманием к временным неудобствам и новому графику движения транспорта в Днепре.

Новый график движения транспорта в Днепре касается только отдельного маршрута из-за ремонтных работ, которые будут действовать в городе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении на телеграмм-канале "Транспорт Днепра".

Новый график движения транспорта в Днепре действует с 8:00 утра 16 сентября и до 17:00 21 сентября 2025 года. Жители и гости города должны учесть важные изменения в дорожном перемещении.

В этот период перемещение автотранспорта по улице Мукачевской будет полностью перекрыто. Причиной ограничений является проведение масштабных работ по капитальному ремонту переезда, расположенного на 178 километре ІІІ главного пути перегона Деевка – Сухачевка.

В связи с перекрытием улицы вводится новый график движения транспорта в Днепре. Автобусный маршрут № 92 будет временно курсировать по сокращенной схеме, довозя пассажиров только до железнодорожного переезда, где будут производиться ремонтные работы.

Таким образом, жителям, ежедневно пользующимся этим маршрутом, следует заранее планировать свое время и учитывать изменения в транспортном сообщении.

Специалисты отмечают, что ремонтные работы крайне необходимы, ведь данный участок инфраструктуры долгое время находился во изношенном состоянии, что создавало риски как для передвижения автомобильного транспорта, так и для безопасности железнодорожного сообщения. Капитальное обновление призвано обеспечить стабильность движения, снизить аварийные ситуации и улучшить условия для всех участников дорожного перемещения.

Городские власти просят водителей и пассажиров отнестись с пониманием к временным неудобствам, ведь после завершения капитального ремонта переезд станет более надежным и безопасным, что положительно отразится на транспортной системе города в целом.

