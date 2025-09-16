Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську забезпечує сучасний підхід, що робить користування транспортом доступним і комфортним.

Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську реалізована через картку «Галка», яку презентували спеціально для користувачів громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Інформація про цей сервіс подана на сторінці картки.

Основна ідея полягає у скороченні використання готівки та спрощенні процесу оплати. Вартість придбання становить 45 гривень. Щоб скористатися карткою, пасажиру необхідно піднести її до валідатора, після чого автоматично відбувається списання вартості. Разова поїздка коштує 10 гривень. Пересадка протягом тридцяти хвилин після першої активації не потребує додаткового списання. Поповнення доступне через інтернет, мобільні застосунки банків або спеціальні термінали.

Придбати «Галку» можна у визначених торгових точках: вул. Дністровська, 5 («Ринок»); вул. Січових Стрільців, 13; вул. Стуса, 17; перехрестя Грушевського – Шпитальна; вул. Галицька, 22; вул. Коновальця, 149; вул. Бельведерська, 40; вул. Мазепи, 169; вул. Симоненка, 11; вул. Івана Павла ІІ, 17; вул. Залізнична, 30; вул. Бандери, 10б.

Також працюють точки реалізації на зупинках: вул. Івана Павла ІІ («АТБ»), вул. Федьковича («Обласна лікарня»), вул. Івасюка («Епіцентр»), вул. Максимовича, 8. Є інші адреси: магазин у с. Микитинці, вул. Декабристів, 52 корпус 3; вул. Тролейбусна, 2; Привокзальна, 9а; Дністровська, 3; Стуса, 17; Незалежності, 67; Привокзальна, 9; Незалежності, 3; Незалежності (біля готелю NADIA); вул. Івана Павла ІІ, 18, магазин «Всяка Всячина».

Отже, впроваджена нова система оплати проїзду в Івано-Франківську забезпечує сучасний підхід, що робить користування транспортом доступним і комфортним.

