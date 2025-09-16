Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске обеспечивает современный подход, что делает использование транспорта доступным и комфортным.

Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске реализована через карту «Галка», которую презентовали специально для пользователей общественного транспорта, сообщает Politeka.

Информация об этом сервисе представлена ​​на странице карты.

Основная идея заключается в сокращении использования наличных денег и упрощении процесса оплаты. Стоимость покупки составляет 45 гривен. Чтобы воспользоваться картой, пассажиру необходимо поднести ее к валидатору, после чего автоматически происходит списание стоимости. Разовая поездка стоит 10 гривен. Пересадка в течение 30 минут после первой активации не требует дополнительного списания. Пополнение доступно через Интернет, мобильные приложения банков или специальные терминалы.

Приобрести «Галку» можно в указанных торговых точках: ул. Днестровская, 5 («Рынок»); ул. Сечевых Стрельцов, 13; ул. Стуса, 17; перекресток Грушевского – Госпитальная; ул. Галицкая, 22; ул. Коновальца, 149; ул. Бельведерская, 40; ул. Мазепы, 169; ул. Симоненко, 11; ул. Иоанна Павла II, 17; ул. Железнодорожная, 30; ул. Бандеры, 10б.

Также работают точки реализации на остановках: ул. Иоанна Павла ІІ («АТБ»), ул. Юрия Федьковича («Областная больница»), ул. Ивасюка («Эпицентр»), ул. Максимовича, 8 Есть другие адреса: магазин в с. Никитинцы, ул. Декабристов, 52 корпус 3; ул. Троллейбусная, 2; Привокзальная, 9а; Днестровская, 3; Стуса, 17; Независимости, 67; Привокзальная, 9; Независимости, 3; Независимости (возле отеля NADIA); ул. Ивана Павла II, 18, магазин «Всякая Всячина».

Итак, внедренная новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске обеспечивает современный подход, что делает использование транспорта доступным и комфортным.

