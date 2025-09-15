Прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області передбачає значні коливання температури, змінні напрямки і силу вітру, а кількість опадів буде мінімальною.

Прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області свідчить про значні коливання температури та різноманітні напрямки вітру, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

Розпочинаючи з середи, 16 вересня, очікується +14°C із північним вітром та поривами до 9 м/с. Наступного дня, 17 вересня, стовпчики термометрів піднімуться до +23°C при північному напрямку вітру та швидкості поривів до 8 м/с. У п’ятницю, 18 вересня, стовпчик термометра залишиться на рівні +14°C, а північний подих повітря зміниться на північно-західний із сильнішими поривами до 10 м/с, при цьому очікуються опади у рідкому еквіваленті близько 5,9 мм.

Субота та неділя, 19–20 вересня, принесуть +23°C та +11°C відповідно. Напрямок повітряних потоків змінюватиметься від північно-західного до південно-західного, швидкість поривів коливатиметься від 9 до 12 м/с. Опадів практично не очікується, що сприятиме порівняно спокійній погоді.

Початок наступного тижня, 21–22 вересня, демонструє +19°C та +15°C із північно-західним і південно-західним напрямом повітря, пориви якого досягатимуть 7–12 м/с. Стовпчики термометрів піднімуться до +22°C у понеділок і залишатиметься близько +12°C у вівторок, при цьому опади не прогнозуються.

Отже, прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області передбачає значні коливання температури, а кількість опадів буде мінімальною. Це дозволяє планувати активності на відкритому повітрі та враховувати поривчасті потоки повітря при підготовці до щоденних справ. Середня температура на тиждень тримається в межах +14–+23°C, що робить період відносно теплим для вересня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни