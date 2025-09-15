Прогноз погоды на неделю в Запорожской области предполагает значительные колебания температуры, переменные направления и силу ветра, а количество осадков будет минимальным.

Прогноз погоды на неделю в Запорожской области свидетельствует о значительных колебаниях температуры и разных направлениях ветра, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

Начиная со среды, 16 сентября, ожидается +14 ° C с северным ветром и порывами до 9 м/с. На следующий день, 17 сентября, столбики термометров поднимутся до +23°C при северном направлении ветра и скорости порывов до 8 м/с. В пятницу, 18 сентября, столбик термометра останется на уровне +14°C, а северное дыхание воздуха сменится северо-западным с более сильными порывами до 10 м/с, при этом ожидаются осадки в жидком эквиваленте около 5,9 мм.

Суббота и воскресенье, 19-20 сентября, принесут +23°C и +11°C соответственно. Направление воздушных потоков будет меняться от северо-западного к юго-западному, скорость порывов будет колебаться от 9 до 12 м/с. Осадков практически не ожидается, что будет способствовать сравнительно спокойной погоде.

Начало следующей недели, 21-22 сентября, демонстрирует +19°C и +15°C с северо-западным и юго-западным направлением воздуха, порывы которого будут достигать 7-12 м/с. Столбики термометров поднимутся до +22°C в понедельник и будут оставаться около +12°C во вторник, при этом осадки не прогнозируются.

Следовательно, прогноз погоды на неделю в Запорожской области предполагает значительные колебания температуры, а количество осадков будет минимальным. Это позволяет планировать активность на открытом воздухе и учитывать порывистые потоки воздуха при подготовке к ежедневным делам. Средняя температура в неделю держится в пределах +14–23°C, что делает период относительно теплым для сентября.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили