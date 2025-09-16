Подорожчання продуктів у Харківській області вже впливає на гаманці місцевих жителів, адже навіть базові молочні товари стали дорожчими за останні кілька тижнів.

Подорожчання продуктів у Харківській області відчутно відображається на молочній продукції та хлібобулочних товарах, повідомляє Politeka.

Масло «Селянське» 72,5% вагою 200 грамів у середньому коштує 117,72 грн. У Megamarket його продають за 121,70, у Metro – 118,46, а Auchan пропонує за 113,00. У серпні середня ціна складала 110,76 гривень, тому за минулий місяць спостерігалося зростання на 6,60. Індекс споживчих цін підтверджує поступове підвищення вартості цього продукту.

Молоко «Яготинське» 2,6% у пакуванні 900 мл наразі оцінюється в середньому 60,49 грн. Auchan пропонує його за 56,50, Megamarket – 67,70, Metro – 58,76, а Novus – 58,99. У серпні середні ціни становили 54,68 грн, що свідчить про збільшення на 5,13 гривень протягом останнього місяця. Дані щоденного моніторингу демонструють стабільне підвищення вартості молока на ринку.

Сир твердий «Звени Гора» голандський 45% вагою 1 кг у середньому коштує 519,90 грн. На полицях Megamarket його продають за 452,20, а Metro – за 587,60. У серпні середня ціна була 538,49, тож зростання за місяць склало 28,30. Поступова зміна вартості цього продукту підтверджує тенденцію до подорожчання молочних товарів.

Моніторинг споживчих цін за останній місяць свідчить про стабільне підвищення базових молочних продуктів. Масло «Селянське» додало 6,60 грн, молоко «Яготинське» – 5,13, сир «Звени Гора» – 28,30. Такі показники відображають реальну динаміку ринку та формують фінансове навантаження на домогосподарства.

Подорожчання продуктів у Харківській області вже впливає на гаманці місцевих жителів, адже навіть базові молочні товари стали дорожчими за останні кілька тижнів. Споживачам варто враховувати зміни при плануванні покупок, аби оптимізувати витрати на продукти першої необхідності.

