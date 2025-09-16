Подорожание продуктов в Харьковской области уже влияет на кошельки местных жителей, ведь даже базовые молочные товары стали дороже последних нескольких недель.

Подорожание продуктов в Харьковской области ощутимо отражается на молочной продукции и хлебобулочных товарах, сообщает Politeka.

Масло «Крестьянское» 72,5% весом 200 граммов в среднем стоит 117,72 грн. В Megamarket его продают за 121,70, у Metro – 118,46, а Auchan предлагает за 113,00. В августе средняя цена составляла 110,76 гривны, поэтому за прошлый месяц наблюдался рост на 6,60. Индекс потребительских цен подтверждает постепенное повышение стоимости этого продукта.

Молоко «Яготинское» 2,6% в упаковке 900 мл оценивается в среднем 60,49 грн. Auchan предлагает его за 56,50, Megamarket – 67,70, Metro – 58,76, а Novus – 58,99. В августе средние цены составили 54,68 грн., что свидетельствует об увеличении на 5,13 грн. в течение последнего месяца. Данные ежедневного мониторинга показывают стабильное повышение стоимости молока на рынке.

Сыр жесткий «Звени Гора» голландский 45% весом 1 кг в среднем стоит 519,90 грн. На полках Megamarket его продают за 452,20, а Metro – за 587,60. В августе средняя цена была 538,49, так что рост за месяц составил 28,30. Постепенное изменение стоимости этого продукта подтверждает тенденцию к подорожанию молочных товаров.

Мониторинг потребительских цен за последний месяц свидетельствует о стабильном повышении базовых молочных продуктов. Масло «Крестьянское» прибавило 6,60 грн, молоко «Яготинское» – 5,13, ​​сыр «Звени Гора» – 28,30. Такие показатели отражают реальную динамику рынка и формируют финансовую нагрузку на домохозяйства.

Подорожание продуктов в Харьковской области уже влияет на кошельки местных жителей, ведь даже базовые молочные товары стали дороже последних нескольких недель. Потребителям следует учитывать изменения при планировании покупок, чтобы оптимизировать затраты на продукты первой необходимости.

Источник: 112.ua

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля: часть украинцев заплатит больше.