У Сумській області відчувається дефіцит овочів, що впливає на наявність свіжих продуктів у магазинах, повідомляє Politeka.

Місцеві жителі вже помічають обмежений вибір овочів і фруктів, а експерти прогнозують, що така ситуація збережеться кілька місяців.

Аграрний сезон 2025 року видався важким: тривалі заморозки, несприятливі погодні умови та інші чинники знизили врожайність більшості культур. Внаслідок цього фермери отримали збитки замість очікуваного прибутку, а звичайне сезонне падіння цін на овочі не відбулося. Запаси на ринку обмежені, а зимові заготовки, ймовірно, будуть меншими за звичайні.

Економіст Едуард Каражия наголошує, що подорожчання свіжих овочів неминуче. Він пояснює: імпорт може частково стабілізувати ринок, адже відсутність закордонних поставок змусить українські овочі дорожчати через обмежену конкуренцію. Збільшення присутності іноземної продукції допомагає пом’якшити наслідки дефіциту та підтримати стабільність цін.

Попри ускладнення та дефіцит овочів у Сумській області, забезпечення хлібом і крупами залишається безпечним. Вітчизняні виробники зернових перевищують потреби внутрішнього ринку, тому продовольча безпека не під загрозою. При цьому експорт зерна приносить більші доходи трейдерам і логістичним компаніям, а фермери отримують лише частину прибутку, що створює додаткові виклики для агросектора.

До слова, у Сумській області також повідомляли про дефіцит соняшникової олії, який виник через посуху, що скоротила загальний обсяг збору насіння соняшнику приблизно на 1 мільйон тонн.

