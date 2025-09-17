Несмотря на усложнение и дефицит овощей в Сумской области, обеспечение хлебом и крупами остается безопасным.

В Сумской области ощущается дефицит овощей, что оказывает влияние на наличие свежих продуктов в магазинах, сообщает Politeka.

Местные жители уже отмечают ограниченный выбор овощей и фруктов, а эксперты прогнозируют, что такая ситуация сохранится несколько месяцев.

Аграрный сезон 2025 показался тяжелым: длительные заморозки, неблагоприятные погодные условия и другие факторы снизили урожайность большинства культур. В результате фермеры получили убытки вместо ожидаемой прибыли, а обычное сезонное падение цен на овощи не произошло. Запасы на рынке ограничены, а зимние заготовки, вероятно, будут меньше обычных.

Экономист Эдуард Каражия отмечает, что подорожание свежих овощей неизбежно. Он объясняет: импорт может частично стабилизировать рынок, ведь отсутствие заграничных поставок заставит украинские овощи дорожать из-за ограниченной конкуренции. Увеличение присутствия иностранных продуктов помогает смягчить последствия дефицита и поддержать стабильность цен.

Несмотря на усложнение и дефицит овощей в Сумской области, обеспечение хлебом и крупами остается безопасным. Отечественные производители зерновых превышают потребности внутреннего рынка, потому продовольственная безопасность не под угрозой. При этом экспорт зерна приносит большие доходы трейдерам и логистическим компаниям, а фермеры получают часть прибыли, что создает дополнительные вызовы для агросектора.

К слову, в Сумской области также сообщали о дефиците подсолнечного масла, возникшем из-за засухи, сократившей общий объем сбора семян подсолнечника примерно на 1 миллион тонн.

