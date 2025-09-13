Місцевим мешканцям варто враховувати інформацію про введення тимчасового обмеження руху в Полтавській області.

Обмеження руху в Полтавській області торкнеться Крюківського мосту, де проїзд буде перекрито протягом кількох годин, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Facebook-сторінці Кременчуцької міської ради, обмеження руху в Полтавській області стосуватиметься ключової переправи через Дніпро, яка з’єднує правий та лівий берег Кременчука.

Перекриття триватиме 14 вересня з 14:00 до 18:00, тож у цей час усім, хто планує поїздки, варто заздалегідь врахувати можливі незручності.

Зміни торкнуться як громадського транспорту, так і пасажирів, які звикли користуватися стандартними маршрутами. Автобуси та тролейбуси, що зазвичай перетинають міст, працюватимуть за зміненою схемою.

На правому березі транспорт курсуватиме до зупинки Імені Андрія Ізюмова. На лівому березі кінцевою точкою стане зупинка Крюківський міст.

Місцева влада наголошує, що обмеження руху в Полтавській області - це тимчасова міра і вона має на меті забезпечити безпеку та організацію проїзду в особливий період.

Мешканців і гостей міста закликають поставитися з розумінням і враховувати корективи під час планування подорожей. Влада просить заздалегідь розраховувати час у дорозі, аби уникнути запізнень чи непередбачуваних ситуацій.

Водіям приватних авто також рекомендують уважно стежити за дорожньою ситуацією та завчасно обирати інші шляхи, щоб уникнути заторів. Це стандартна практика, яка дає можливість місту впорядкувати транспортні потоки та уникнути хаосу.

