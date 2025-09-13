Местным жителям следует учитывать информацию о введении временного ограничения движения в Полтавской области.

Ограничение движения в Полтавской области коснется Крюковского моста, где проезд будет перекрыт в течение нескольких часов, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальной Facebook-странице Кременчугского городского совета, ограничение движения в Полтавской области будет касаться ключевой переправы через Днепр, которая соединяет правый и левый берег Кременчуга.

Перекрытие продлится 14 сентября с 14:00 до 18:00, так что в это время всем, кто планирует поездки, следует заранее учесть возможные неудобства.

Изменения коснутся как общественного транспорта, так и пассажиров, привыкших пользоваться стандартными маршрутами. Автобусы и троллейбусы, обычно пересекающие мост, будут работать по измененной схеме.

На правом берегу транспорт будет курсировать до остановки имени Андрея Изюмова. На левом берегу конечной точкой станет остановка Крюковского моста.

Местные власти подчеркивают, что ограничение движения в Полтавской области - это временная мера и цель обеспечить безопасность и организацию проезда в особый период.

Жителей и гостей города призывают отнестись с пониманием и учитывать коррективы при планировании поездок. Власти просят заранее рассчитывать время на пути, чтобы избежать опозданий или непредсказуемых ситуаций.

Водителям частных авто также рекомендуют внимательно следить за дорожной ситуацией и заранее выбирать другие пути, чтобы избежать пробок. Это стандартная практика, позволяющая городу упорядочить транспортные потоки и избежать хаоса.

