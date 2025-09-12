Пропонується робота для пенсіонерів у Вінниці на різноманітні посади, де готові платити непогану зарплату.

Робота для пенсіонерів у Вінниці є актуальною, адже багато з них шукають можливості бути соціально активними та фінансово незалежними, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.

Пропонується робота на посаду кур'єра, яка оплачується зарплатою у розмірі від 30 000 – 50 000 гривень. Готові взяти пенсіонера, студента та людину з інвалідністю.

Вимоги до кандидата:

Відкритості до навчання та бажання працювати.

Відповідальності та пунктуальності.

Вміння орієнтуватися в місті Вінниця.

Ввічливості та доброзичливого ставлення до людей.

Наявність власного транспорту буде перевагою, але не обов’язкова.

Ми раді бачити в команді студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів — для нас важлива різноманітність і підтримка кожного.

Обов'язки на посаді:

Оперативно та акуратно доставляти замовлення з закладів за вказаними адресами у місті.

Спілкуватися з клієнтами ввічливо і доброзичливо, створюючи позитивне враження про нашу компанію.

Відповідально ставитися до збереження замовлення клієнта та дотримуватися правил безпеки на дорозі.

Вчасно звітувати про виконані завдання і при необхідності співпрацювати з командою диспетчерів.

Також робота для пенсіонерів у Вінниці знайдеться на посаду столяра, яка оплачується зарплатою у розмірі від 25 до 35 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата:

Бажання навчатися та розвиватися у деревообробці — досвід не обов’язковий, ми готові допомогти освоїти всі необхідні навички.

Трудолюбство, уважність до деталей і відповідальність у виконанні завдань.

Відкритість до роботи в команді і готовність підтримувати колег.

Бажання працювати на результат і гордитися якістю власної роботи.

Обов'язки на посаді:

Виконання ручної та механізованої обробки деталей для ліжок і кухонних гарнітурів.

Допомага у підготовці матеріалів і збірці виробів згідно з проєктами та індивідуальними замовленнями.

Дбати про якість і точність виконання роботи, щоб кожен виріб був довговічним і красивим.

Співпрацювати з командою, підтримуючи порядок на робочому місці та дотримуючись норм безпеки.

