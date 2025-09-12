Предлагается работа для пенсионеров в Виннице на разные должности, где готовы платить неплохую зарплату.

Работа для пенсионеров в Виннице актуальна, ведь многие из них ищут возможности быть социально активными и финансово независимыми, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.

Предлагается работа на должность курьера, оплачиваемая зарплатой в размере от 30 000 – 50 000 гривен. Готовы взять пенсионера, студента и человека с инвалидностью.

Требования к кандидату:

Открытость к обучению и желание работать.

Ответственность и пунктуальность.

Умение ориентироваться в Виннице.

Обходительности и доброжелательного отношения к людям.

Наличие собственного транспорта будет преимуществом, но не обязательно.

Мы рады видеть в команде студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров – для нас важно разнообразие и поддержка каждого.

Обязанности в должности:

Оперативно и аккуратно доставлять заказы из заведений по указанным адресам в городе.

Общаться с клиентами вежливо и дружелюбно, создавая положительное впечатление о нашей компании.

Ответственно относиться к сохранению заказа клиента и соблюдать правила безопасности на дороге.

Вовремя отчитываться о выполненных задачах и при необходимости сотрудничать с командой диспетчеров.

Также работа для пенсионеров в Виннице найдется на должность столяра, оплачиваемую зарплатой в размере от 25 до 35 тысяч гривен.

Требования к кандидату:

Желание учиться и развиваться в деревообработке – опыт не обязателен, мы готовы помочь освоить все необходимые навыки.

Трудолюбие, внимательность к деталям и ответственность за выполнение задач.

Открытость для труда в команде и готовность поддерживать коллег.

Желание работать на результат и гордиться качеством своей деятельности.

Обязанности в должности:

Выполнение ручной и механизированной отделки деталей для кроватей и кухонных гарнитуров.

Помощь в подготовке материалов и сборке изделий согласно проектам и индивидуальным заказам.

Заботиться о качестве и точности выполнения труда, чтобы каждое изделие было долговечным и красивым.

Сотрудничать с командой, поддерживая порядок на рабочем месте и соблюдая нормы безопасности.

