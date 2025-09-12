Работа для пенсионеров в Виннице актуальна, ведь многие из них ищут возможности быть социально активными и финансово независимыми, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.
Предлагается работа на должность курьера, оплачиваемая зарплатой в размере от 30 000 – 50 000 гривен. Готовы взять пенсионера, студента и человека с инвалидностью.
Требования к кандидату:
- Открытость к обучению и желание работать.
- Ответственность и пунктуальность.
- Умение ориентироваться в Виннице.
- Обходительности и доброжелательного отношения к людям.
- Наличие собственного транспорта будет преимуществом, но не обязательно.
- Мы рады видеть в команде студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров – для нас важно разнообразие и поддержка каждого.
Обязанности в должности:
- Оперативно и аккуратно доставлять заказы из заведений по указанным адресам в городе.
- Общаться с клиентами вежливо и дружелюбно, создавая положительное впечатление о нашей компании.
- Ответственно относиться к сохранению заказа клиента и соблюдать правила безопасности на дороге.
- Вовремя отчитываться о выполненных задачах и при необходимости сотрудничать с командой диспетчеров.
Также работа для пенсионеров в Виннице найдется на должность столяра, оплачиваемую зарплатой в размере от 25 до 35 тысяч гривен.
Требования к кандидату:
- Желание учиться и развиваться в деревообработке – опыт не обязателен, мы готовы помочь освоить все необходимые навыки.
- Трудолюбие, внимательность к деталям и ответственность за выполнение задач.
- Открытость для труда в команде и готовность поддерживать коллег.
- Желание работать на результат и гордиться качеством своей деятельности.
Обязанности в должности:
- Выполнение ручной и механизированной отделки деталей для кроватей и кухонных гарнитуров.
- Помощь в подготовке материалов и сборке изделий согласно проектам и индивидуальным заказам.
- Заботиться о качестве и точности выполнения труда, чтобы каждое изделие было долговечным и красивым.
- Сотрудничать с командой, поддерживая порядок на рабочем месте и соблюдая нормы безопасности.
