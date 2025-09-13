Важливу роль у забезпеченні житлом для ВПО в Київській області відіграють місцеві органи влади та прості українці.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області можна отримати завдяки діючим програмам та в місцях, визначених законом, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Згідно з інформацією Міністерства розвитку громад та територій, для внутрішньо переміщених осіб передбачено можливість отримати безкоштовне житло для ВПО в Київській області. Надавати його можуть різні суб’єкти, серед яких є як звичайні громадяни — фізичні особи, так і заклади приватної, комунальної та державної форми власності.

Додаткові відомості щодо доступного будинку можна знайти на спеціальній державній платформі «Там, де вас чекають». На цьому ресурсі відображається актуальна інформація про кількість прихистків у різних регіонах країни, кількість вільних місць у вже наявних закладах, а також наведені номери телефонів контакт-центрів, що відповідають за питання розміщення переселенців у кожній області.

Окремо для пошуку тимчасового безкоштовного житла для ВПО в Київській області створено державний онлайн-сервіс «Прихисток». Алгоритм його використання доволі простий. Спершу потрібно увійти на сайт, після чого обрати функцію «Знайти житло». Далі користувач обирає країну «Україна» та конкретний регіон, у якому планує зупинитися. Потім вводяться дані про кількість осіб і склад родини. Після цього система пропонує перелік актуальних оголошень, з якими можна ознайомитися, а вже потім зв’язатися безпосередньо з власниками житла.

Окрім державних ініціатив, існують і волонтерські платформи. Однією з них є сервіс «Допомагай», що функціонує за схожим принципом і дозволяє переселенцям швидко знайти безкоштовний прихисток.

Важливу роль у забезпеченні житлом для ВПО також відіграють місцеві органи влади. Серед них — обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування. Саме вони відповідають за розселення внутрішньо переміщених осіб у так званому соціальному житлі, яке облаштоване у місцях компактного поселення.

Ті з переселенців, які бажають оселитися у таких місцях, повинні повідомити про це відповідні інстанції. Це можна зробити кількома шляхами: безпосередньо під час евакуації повідомити відповідальних осіб, звернутися до гуманітарного штабу відразу після прибуття або ж зателефонувати на гарячі лінії місцевих органів влади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди можна звернутися.