Важную роль в обеспечении жильем для ВПЛ в Киевской области играют местные органы власти и простые украинцы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно получить благодаря действующим программам и в местах, определенных законом, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Согласно информации Министерства развития общин и территорий, для внутренне перемещенных лиц предусмотрена возможность получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области. Предоставлять его могут разные субъекты, среди которых есть как обычные граждане — физические лица, так и учреждения частной, коммунальной и государственной формы собственности.

Дополнительные сведения о доступном доме можно найти на специальной государственной платформе «Там, де вас чекають». На этом ресурсе отображается актуальная информация о количестве приютов в разных регионах страны, количестве свободных мест в существующих заведениях, а также приведены номера телефонов контакт-центров, отвечающих за вопросы размещения переселенцев в каждой области.

Отдельно для поиска временного бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области создан государственный онлайн-сервис «Прихисток». Алгоритм его использования достаточно прост. Для начала нужно войти на сайт, после чего выбрать функцию «Найти жилье». Далее пользователь выбирает страну Украина и конкретный регион, в котором планирует остановиться. Затем вводятся данные о количестве лиц и составе семьи. После этого система предлагает перечень актуальных объявлений, с которыми можно ознакомиться, а затем связаться непосредственно с владельцами жилья.

Кроме государственных инициатив существуют и волонтерские платформы. Одной из них является сервис «Допомагай», функционирующий по схожему принципу и позволяющий переселенцам быстро найти бесплатное убежище.

Важную роль в обеспечении домом для ВПЛ также играют местные органы власти. Среди них – областные военные администрации и органы местного самоуправления. Именно они отвечают за расселение внутренне перемещенных лиц в так называемом социальном доме, обустроенном в местах компактного поселения.

Те из переселенцев, которые хотят поселиться в таких местах, должны сообщить об этом соответствующим инстанциям. Это можно сделать несколькими путями: непосредственно во время эвакуации сообщить ответственным лицам, обратиться в гуманитарный штаб сразу по прибытии или позвонить по телефону на горячие линии местных органов власти.

