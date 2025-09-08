Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 9 по 12 вересня в Кіровоградській області.

Графік відключення світла з 9 по 12 вересня в Кіровоградській області вводиться через плановы ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Устинівської селищної ради та Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 9 по 12 вересня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні.

У вівторок, 9 числа, заплановані роботи з 9:00 до 17 години у Степанівка на вулиці Набережна, 2-15 та Шевченка, 2.

У середу, 10.08 вимкнення стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті Ганно-Леонтовичеве, вулиці: Горошанська, 1, 9-10, 12, 14, 17, 19, 23, 30-31, 33, 38-44; Миру, 1а, 9, 11, 13, 21, 23-26, 28-29, 31, 39, 41-42; Мічуріна, 9; Молодіжна, 1, 3, 5, 7, 11-12, 14-16, 18; Набережна, 1-5, 8, 10, 15-18, 20-21; Перемоги, 1, 7, 11-18, 20-21, 23, 25, 27-35, 37, 39, 41, 45, 49; Садова, 1, 3-7, 10-13, 15-16; Степна, 1, 7, 10; Шевченка, 1, 3, 5, 11, 13, 18, 20, 26

Крім цього, в цей день обмеження торкнуться села Олександрівка, вулиці: Ахтівська, 2-3; Гаркавого, 1-16, 18-19, 27, 30, 32; Дружби, 1-2, 4, 7-13; Л. Українки, 1-2, 6-7, 9-10; Миру, 1-15, 17, 20, 22-23, 25-27, 29-32; Молодіжна, 2-5, 7, 11-14, 16, 18, 20-21, 26А; Набережна, 1-3, 3А, 4-6, 9-13, 16-20, 22-30, 32-37, 37А, 40-43, 45, 47-58.

Також варто підготуватись до обмежень жителям Седнівка, вулиці: Захисників України, 1-2, 4-12, 15-17, 19, 21, 23, 27, 29, 31А, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Лесі Українки, 1-2, 5, 7-8, 10-12, 14-15, 17-22, 25, 29, 31; Миру, 2-3, 5-11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33; Молодіжна, 1-3, 5-16, 18; Набережна, 1, 3, 7-8, 10, 12-16, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 60, 66; Річна, 1-3, 5, 7-13, 16; Садова, 1-4, 7-8, 11-14, 17, 20, 22, 24; Степова, 4, 6, 8-10, 12, 14, 17-18, 22, 24; Шевченка, 1, 5-10, 12-18, 22-24, 26-32, 34-38, 40-41, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 58А, 59-62, 64-67, 69, 71-72, 74-85, 87, 89; Шкільна, 1, 3-8, 10-11, 13, 15-17, 19-21, 23-25, 27, 29, 31 та Ювілейна, 1-7, 8А, 11-13, 15-17, 19.

12 числа поточного місяця, електропостачання буде частково відсутнє в Новомиргороді на вулицях: Вищевигінна, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 14/33, 15, 18, 20-22, 24, 26, 30/8, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48; Заводська, 2-4, 6-15, 18; Зоряна, 34А, 34Б, 36, 38, 40-42, 42А, 43-47, 49/74, 50, 51/23, 52-65, 65А, 66-73, 75; Нижчевигінна, 33/23, 35/20, 36/21, 37, 39-40, 42-48, 50, 52-53, 54/4, 55, 57, 59-61, 62А, 63-64, 66, 68, 70, 72.

