Нова система оплати проїзду у Миколаєві почала діяти та змінила спосіб використання громадського транспорту, інформує Politeka.

Тепер замість звичних квитків використовується універсальний QR-код, що підходить до будь-якої банківської картки. Для здійснення оплати вистачає смартфона, процес займає кілька секунд і робить пересування зручнішим.

Особливістю нововведення є можливість пересадок протягом дев’яноста хвилин без повторного платежу, що дозволяє економити кошти для тих, хто часто користується автобусами чи тролейбусами. Додатковою перевагою став тариф: паперовий квиток коштує 10 гривень, а електронний — 8.

Крім разових оплат, система пропонує декілька варіантів абонементів. Пасажири можуть придбати квитки на 7, 15 днів або місяць. Окремо передбачені студентські та туристичні абонементи, що дає змогу обрати найбільш вигідний варіант залежно від потреб і частоти поїздок.

Сервіс дозволяє уникати черг та скорочує час, необхідний для придбання проїзного документа. Користувачі можуть підключати картки до Apple Pay чи Google Pay та здійснювати розрахунок, просто відсканувавши QR-код у транспорті.

Детальну інформацію про тарифи, абонементи та правила користування новою системою можна знайти на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс». Там також розміщені контакти та інструкції для пасажирів, які допоможуть швидко розібратися з можливостями, що надає нова система оплати проїзду у Миколаєві.

Запроваджене рішення робить транспорт у Миколаєві сучаснішим та наближає місто до європейських стандартів мобільності.

