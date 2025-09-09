Пассажиры могут воспользоваться инструкциями, которые помогут быстро разобраться с возможностями, предоставляемыми новой системой оплаты проезда в Николаеве.

Новая система оплаты проезда в Николаеве начала действовать и изменила способ использования общественного транспорта, сообщает Politeka.

Теперь вместо привычных билетов используется универсальный QR-код, подходящий к любой банковской карте. Для осуществления оплаты хватает смартфона, процесс занимает несколько секунд и делает передвижение более удобным.

Особенностью нововведения является возможность пересадок в течение 90 минут без повторного платежа, что позволяет экономить средства для тех, кто часто пользуется автобусами или троллейбусами. Дополнительным преимуществом стал тариф: бумажный билет стоит 10 гривен, а электронный – 8.

Помимо разовых оплат система предлагает несколько вариантов абонементов. Пассажиры могут купить билеты на 7, 15 дней или месяц. Отдельно предусмотрены студенческие и туристические абонементы, позволяющие выбрать наиболее выгодный вариант в зависимости от потребностей и частоты поездок.

Сервис позволяет избегать очередей и сокращает время, необходимое для приобретения проездного документа. Пользователи могут подключать карты к Apple Pay или Google Pay и производить расчет, просто отсканировав QR-код в транспорте.

Подробную информацию о тарифах, абонементах и ​​правилах пользования новой системой можно найти на официальном сайте КП «Николаевэлектротранс». Там также размещены контакты и инструкции для пассажиров, которые помогут быстро разобраться с возможностями, предоставляемыми новой системой оплаты проезда в Николаеве.

Введенное решение делает транспорт в Николаеве более современным и приближает город к европейским стандартам мобильности.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать