Дефіцит продуктів у Сумській області може призвести до помітного підвищення цін на хліб у найближчі місяці, повідомляє Politeka.

Споживачі вже починають готуватися до можливих змін у вартості основного продукту харчування.

За оцінками аналітиків, ціна звичайного пшеничного хлібного батона може досягти 55 гривень, що становить приблизно 20–25% більше, ніж поточна вартість. Основним фактором такого подорожчання називають збільшення витрат на паливо, що безпосередньо впливає на логістику — як транспортування сировини, так і доставки готових виробів до торгових мереж.

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, пояснює, що хоча країна має достатні обсяги пшениці та виробничі потужності для випікання хліба, витрати на пальне залишаються ключовим елементом у формуванні кінцевої ціни. Збільшення тарифів на транспортне паливо поступово, але відчутно впливає на роздрібну вартість хлібобулочних виробів.

Додаткову загрозу для стабільності ринку створюють надзвичайні ситуації, включно з руйнуванням хлібозаводів або логістичної інфраструктури під час ракетних атак російської федерації. Такі випадки здатні спричинити дефіцит продуктів у Сумській області та ще більше підвищити ціни.

Станом на початок серпня 2025 року середні роздрібні розцінки на хліб в Україні були такими: батон «Рум’янець» нарізний вагою 450 грамів — 27,90 грн; пшеничний хліб 600–650 грамів — 42,99–44,72 грн за упаковку; житній «Бородинський» 300 грамів — 44,90 грн. Підвищення до 55 гривень створить відчутне навантаження на сімейні бюджети.

Експерти попереджають, що подорожчання хлібобулочних виробів стане сигналом для всіх покупців і може вплинути на загальний рівень витрат українських домогосподарств у найближчі місяці. Споживачам радять планувати закупівлі заздалегідь та слідкувати за акційними пропозиціями, щоб мінімізувати витрати під час осіннього сезону.

Джерело: AgroWeek.

