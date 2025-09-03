Такие случаи способны повлечь дефицит продуктов в Сумской области и еще больше повысить цены.

Дефицит продуктов в Сумской области может привести к заметному повышению цен на хлеб в ближайшие месяцы, сообщает Politeka.

Потребители уже начинают готовиться к возможным изменениям в стоимости основного продукта питания.

По оценкам аналитиков, цена обычного пшеничного хлебного батона может достигнуть 55 гривен, что составляет примерно 20–25% больше, чем текущая стоимость. Основным фактором такого подорожания называют увеличение расходов на топливо, непосредственно влияющее на логистику — как транспортировку сырья, так и доставку готовых изделий в торговые сети.

Иван Усс, главный консультант Национального института стратегических исследований, объясняет, что хотя страна имеет достаточные объемы пшеницы и производственные мощности для выпечки хлеба, расход топлива остается ключевым элементом в формировании конечной цены. Увеличение тарифов на транспортное топливо постепенно, но ощутимо влияет на розничную стоимость хлебобулочных изделий.

Дополнительную угрозу для стабильности рынка создают чрезвычайные ситуации, включая разрушение хлебозаводов или логистической инфраструктуры во время ракетных атак российской федерации. Такие случаи способны повлечь дефицит продуктов в Сумской области и еще больше повысить цены.

По состоянию на начало августа 2025 года средние розничные расценки на хлеб в Украине были такими: батон «Румянец» нарезной весом 450 граммов – 27,90 грн; пшеничный хлеб 600-650 граммов - 42,99-44,72 грн за упаковку; ржаной «Бородинский» 300 граммов – 44,90 грн. Повышение до 55 гривен создаст ощутимую нагрузку на семейные бюджеты.

Эксперты предупреждают, что подорожание хлебобулочных изделий станет сигналом для всех покупателей и может повлиять на общий уровень расхода украинских домохозяйств в ближайшие месяцы. Потребителям советуют планировать закупки заранее и следить за акционными предложениями, чтобы свести к минимуму расходы во время осеннего сезона.

Источник: AgroWeek.

