Новий графік руху транспорту в Кривому Розі на початку вересня передбачає тимчасове обмеження роботи трамваїв.

Таку інформацію надає спільнота "Транспорт Кривого Рогу" із посиланням на КП "Швидкісний трамвай".

Причиною коригування графіків є заходи з підвищення безпеки та покращення умов перевезень пасажирів. У періоди з 1 по 5 вересня та з 8 по 12 вересня 2025 року рух трамваїв на ділянці від зупинки «Проспект Південний» до «Вул. Збагачувальна» буде тимчасово призупинено. Обмеження діятиме щоденно з 9:00 до 16:00.

У цей час вагони маршрутів №7 і №27 курсуватимуть лише від своїх кінцевих станцій до зупинки «АТ ПГЗК». Це дозволить забезпечити безпечне проведення необхідних робіт та мінімізувати ризики для пасажирів.

Мешканців закликають заздалегідь враховувати тимчасові зміни в транспортному графіку та при необхідності планувати альтернативні маршрути пересування містом. Після завершення ремонтних заходів обмежена ділянка буде знову відкрита для повноцінного руху трамваїв, а графіки відновляться у звичайному режимі.

Отже, новий графік руху транспорту в Кривому Розі на початку вересня передбачає тимчасове обмеження роботи трамваїв №7 та №27, що дозволить підвищити безпеку та комфорт для пасажирів під час виконання ремонтних робіт. Пасажирів просять уважно слідкувати за оновленими маршрутами та коригувати власні плани пересування по місту.

