Виплати для ВПО у Дніпропетровській області стануть важливою підтримкою для родин, які опинилися у складних обставина.

Стартують виплати для ВПО у Дніпропетровській області, які надаються сім’ям, тимчасово розміщеним у Кривому Розі та населених пунктах Криворізького району, повідомляє Politeka.

Деталі програми опубліковані на сторінці фонду «Карітас» у Facebook.

Фінансова допомога передбачена для оплати орендованого житла і покликана полегшити переселенцям облаштування в нових умовах. Підтримка доступна тим, хто прибув із тимчасово окупованих або активних бойових зон протягом останніх 30 днів. Також допомогу отримують родини, змушені залишити тимчасове проживання в школах або дитсадках через підготовку закладів до нового навчального року, а також мешканці гуртожитків.

Програма триватиме до шести місяців, що дозволяє розвантажити сімейний бюджет і поступово інтегруватися в нову громаду. Кошти надаються лише домогосподарствам, які належать до категорій вразливості: вагітні жінки, матері з дітьми до трьох років, багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми, одинокі батьки або опікуни, люди з інвалідністю першої та другої групи, особи з тяжкими хронічними захворюваннями та самотні громадяни віком понад 60 років.

Фонд «Карітас» підкреслює, що програма має на меті забезпечити переселенцям стабільність і мінімізувати стрес, пов’язаний із пошуком житла. Крім того, виплати допомагають людям поступово пристосуватися до життя в нових умовах та зменшують соціальну напругу.

Отже, виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 вересня стануть важливою підтримкою для родин, які опинилися у складних обставинах, і допоможуть забезпечити базові житлові потреби на початковому етапі перебування в новому регіоні.

