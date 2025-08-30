Саме ці обставини і стали причиною того, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відчуватиметься особливо гостро.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області стає серйозною проблемою через складні погодні умови, що навесні знищили величезні площі, повідомляє Politeka.

Багато фермерів південних територій втратили значні посіви після сильних заморозків, які пошкодили десятки тисяч гектарів.

Негода тривала півтора місяця: зливи спричинили підтоплення, тоді як інші регіони постраждали від граду. За словами Івана Томича, цьогорічні показники пшениці стануть найнижчими за останнє десятиліття. Раніше навіть у воєнний час погодні умови залишали шанс на врожайність, однак цього разу фермери були змушені пересівати поля.

У результаті ціни на зерно вже перевищили дев’ять тисяч гривень за тонну, тоді як на початку липня вони становили менше восьми тисяч. Експортні можливості скоротяться приблизно до п’ятнадцяти мільйонів тонн. Хлібопекарська продукція в Україні залишиться доступною, проте через зниження врожайності її вартість може зрости на чверть.

Спершу аграрії прогнозували значний врожай кукурудзи, адже її посіви відбулися пізніше, проте град зі зливами зруйнував очікування, і тепер експорт буде нижчим за попередні прогнози. Ціни на культуру тримаються біля 9600 гривень. Схожа ситуація спостерігається з ячменем та іншими зерновими.

Масла також подорожчали через зростання попиту, проте стрибка цін не прогнозується. Тим часом соя та ріпак активно вивозяться закордон через ймовірність введення мит. Експорт за десять липневих днів зріс на третину.

Овочі залишаються стабільними, проте до осені можливе поступове зростання, адже град знищив частину площ, а робочих рук для збору бракує. Саме ці обставини і стали причиною того, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відчуватиметься особливо гостро.

