Именно эти обстоятельства и послужили причиной того, что дефицит продуктов в Днепропетровской области будет ощущаться особенно остро.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области становится серьезной проблемой из-за сложных погодных условий, которые весной уничтожили огромные площади, сообщает Politeka.

Многие фермеры южных территорий потеряли значительные посевы после сильных заморозков, повредивших десятки тысяч гектаров.

Ненастье длилось полтора месяца: ливни повлекли за собой подтопление, в то время как другие регионы пострадали от града. По словам Ивана Томича, показатели пшеницы в этом году станут самыми низкими за последнее десятилетие. Ранее даже в военное время погодные условия оставляли шанс на урожайность, однако фермеры были вынуждены пересевать поля.

В результате цены на зерно уже превысили девять тысяч гривен за тонну, в то время как в начале июля они составляли менее восьми тысяч. Экспортные возможности сократятся примерно до пятнадцати миллионов тонн. Хлебопекарная продукция в Украине останется доступной, однако из-за снижения урожайности ее стоимость может вырасти на четверть.

Сначала аграрии прогнозировали значительный урожай кукурузы, ведь ее посевы произошли позже, но град с ливнями разрушил ожидания, и теперь экспорт будет ниже предыдущих прогнозов. Цены на культуру держатся около 9600 гривен. Похожая ситуация наблюдается с ячменем и другими зерновыми.

Масла также подорожали из-за роста спроса, однако скачка цен не прогнозируется. Тем временем соя и рапс активно вывозятся за границу из-за вероятности введения пошлин. Экспорт за десять июльских дней вырос на треть.

