Робота для пенсіонерів у Чернігові стає доступною завдяки кільком актуальним вакансіям, що пропонують різні компанії міста, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії розміщує сайт work.ua.

Brand Space шукає водія для сток-секонд, який відповідатиме за вантажоперевезення по Чернігову та Києву. Зарплата коливається від 10 000 до 25 000 грн, додатково надається ставка за кожний виїзд. Вимоги включають водійські права категорії «C», досвід від одного року, порядність, дисциплінованість та охайне ставлення до машини. Компанія готова розглянути кандидатів з інвалідністю, пенсіонерів та ветеранів.

Крім того, Авантаж 7 запрошує касира-оператора АЗС у Чернігові на вул. Кільцеву, 16Б. Зарплата становить 15 000–16 000 грн з можливістю премій та % від продажів. Основні обов’язки – забезпечення сервісу, консультація клієнтів щодо пального та товарів магазину, розрахунок на касі, викладка продукції та приготування хот-догів і бургерів.

Компанія також відкрито працює з студентами, пенсіонерами та людьми з інвалідністю, пропонує повну зайнятість, офіційне оформлення, адаптацію та навчання. Графік роботи – денний 3/3 з 8:00 до 20:00.

Північна промислова група шукає швачок для пошиття жіночого одягу. Зарплата від 16 000 до 25 000 грн. Робота проходить у світлому та затишному виробничому цеху на Курганній, 5, із новими автоматизованими швейними машинами та постійним завантаженням. Графік з 8:30 до 17:00, субота та неділя – вихідні. Компанія гарантує офіційне оформлення та соцпакет.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігові пропонує варіанти як у сфері логістики та обслуговування клієнтів, так і у легкій промисловості, з офіційним оформленням, гнучким графіком та конкурентною заробітною платою.

