Работа для пенсионеров в Чернигове становится доступной благодаря нескольким актуальным вакансиям, предлагающим разные компании города.

Brand Space ищет водителя для сток-секонд, отвечающего за грузоперевозки по Чернигову и Киеву. Зарплата колеблется от 10000 до 25000 грн, дополнительно предоставляется ставка за каждый выезд. Требования включают водительские права категории «C», опыт от одного года, порядочность, дисциплинированность и аккуратное отношение к машине. Компания готова рассмотреть кандидатов с инвалидностью, пенсионеров и ветеранов.

Кроме того, Авантаж 7 приглашает кассира-оператора АЗС в Чернигове по ул. Кольцевая, 16Б. Зарплата составляет 15 000–16 000 грн. с возможностью премий и % от продаж. Основные обязанности – обеспечение сервиса, консультация клиентов по топливу и товарам магазина, расчет на кассе, выкладка продукции и приготовление хот-догов и бургеров.

Компания также открыто работает со студентами, пенсионерами и людьми с инвалидностью, предлагает полную занятость, официальное оформление, адаптацию и обучение. График работы – дневной 3/3 с 8:00 до 20:00.

Северная промышленная группа ищет швей для пошива женской одежды. Зарплата от 16000 до 25000 грн. Работа проходит в светлом и уютном производственном цехе на Курганной, 5 с новыми автоматизированными швейными машинами и постоянной загрузкой. График с 8:30 до 17:00, суббота и воскресенье – выходные. Компания гарантирует официальное оформление и соцпакет.

Итак, работа для пенсионеров в Чернигове предлагает варианты как в сфере логистики и обслуживания клиентов, так и в легкой промышленности с официальным оформлением, гибким графиком и конкурентной заработной платой.

