Обмеження руху у Львівській області запровадять у Бориславі через патріотичний забіг у суботу, 30 серпня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Бориславська міська рада.

Рух транспорту буде обмежено з 9:00 до 12:00 на вулиці Шевченка від площі Івана Франка до повороту на вулицю Степана Бандери у зв’язку з проведенням Всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».

Водночас для безпечного проїзду автотранспорту рух буде скеровано по вулицях Данила Галицького, Шкільній та Транспортній. Старт забігу заплановано на 10:00 від площі Івана Франка після початку реєстрації о 9:00.

Учасники зможуть обрати одну із трьох дистанцій: 500 м, 1 км або 3 км. Під час заходу на футболках традиційно закріплюють ім’я Героя, який віддав життя у боротьбі з російським агресором у період 2014–2025 років.

Подія приурочена до Дня пам’яті захисників України та символізує єдність і вдячність народу. Організатори запрошують мешканців та гостей міста взяти участь у забігу та віддати шану загиблим воїнам.

Мешканцям та водіям нагадують про обмеження руху у Львівській області на зазначеній ділянці 30 серпня і радять планувати маршрути завчасно.

До слова, також 25 серпня 2025 року Укрзалізниця ввела тимчасові зміни у розкладі поїздів зі Львова через ремонтні роботи на коліях. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний графік, щоб уникнути незручностей.

Зокрема, експрес Львів – Лавочне – Чоп тепер відправлятиметься о 13:00 замість 13:25, а прибуття очікується о 22:35. Експрес Стоянів – Львів вирушатиме о 04:08 замість 04:40, зворотний рейс №6052 — о 19:28 замість 22:20, прибуття до Стоянова о 23:02.

Нові зміни діятимуть до 3–30 вересня 2025 року, залежно від маршруту.

