Жителям и водителям напоминают об ограничении движения во Львовской области на указанном участке и советуют планировать маршруты раньше времени.

Ограничение движения во Львовской области будет введено в Бориславе из-за патриотического забега в субботу, 30 августа, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Бориславский городской совет.

Движение транспорта будет ограничено с 9:00 до 12:00 на улице Шевченко от площади Ивана Франко до поворота на улицу Степана Бандеры в связи с проведением Всеукраинского патриотического забега «Уважаю воинов, бегу за Героев Украины».

В то же время, для безопасного проезда автотранспорта движение будет направлено по улицам Даниила Галицкого, Школьной и Транспортной. Старт забега запланирован на 10:00 от площади Ивана Франко после начала регистрации в 9:00.

Участники смогут выбрать одну из трех дистанций: 500 м, 1 км или 3 км. Во время мероприятия на футболках традиционно закрепляют имя Героя, отдавшего жизнь в борьбе с российским агрессором в период 2014-2025 годов.

Событие приурочено ко Дню памяти защитников Украины и символизирует единство и благодарность народа. Организаторы приглашают жителей и гостей города принять участие в забеге и чтить погибших воинов.

Жителям и водителям напоминают об ограничении движения во Львовской области на указанном участке 30 августа и советуют планировать маршруты раньше времени.

К слову, также 25 августа 2025 Укрзализныця ввела временные изменения в расписании поездов из Львова из-за ремонтных работ на путях. Пассажирам советуют заранее проверять актуальный график во избежание неудобств.

В частности, экспресс Львов – Лавочная – Чоп теперь будет отправляться в 13:00 вместо 13:25, а прибытие ожидается в 22:35. Экспресс Стоянов – Львов будет отправляться в 04:08 вместо 04:40, обратный рейс №6052 – в 19:28 вместо 22:20, прибытие в Стояново в 23:02.

Новые изменения будут действовать до 3–30 сентября 2025 года в зависимости от маршрута.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области: кто может получить еду в июле, перечень критериев.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому в городе готовы платить от 27 тысяч.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: украинцам сообщили о нехватке важного товара.