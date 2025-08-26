Подорожчання олії в Дніпропетровській області вже помітне, тож споживачам варто звертати увагу на різницю у вартості в різних мережах і обирати оптимальні точки продажу.

Подорожчання олії в Дніпропетровській області відчули споживачі рафінованої олії бренду «Щедрий Дар» у тарі 850 мл, повідомляє Politeka.

Середній цінник продукту на кінець серпня 2025 року становить 80,10 грн, що на 1,07 грн більше порівняно з показниками за останній місяць.

У різних торговельних мережах розцінки відрізняються: Auchan пропонує її по 81,60 грн, Metro – 79,20, а Novus – 79,49. Середньомісячні розцінки липня демонстрували нижчий рівень: Novus – 79,89, Auchan – 78,94, Metro – 79,20, а середній показник склав 79,34. Зростання вартості на регіональному ринку свідчить про стабільну тенденцію до підвищення ціни на популярний продукт у бакалійних групах.

Індекс споживчих цін на олію за останній місяць показав помірне збільшення. З 25 липня по 30 липня вартість залишалася на рівні 79,03–80,93, після чого відбулося коливання до 81,80 і стабілізація на рівні 80,10 у середині серпня. Така динаміка формує новий середній рівень, який вже відчувається покупцями.

Різниця у вартості між магазинами перевищує 2 гривні на одній упаковці, що залишає споживачам можливість обирати зручний для них варіант. Оптимізація покупок з урахуванням коливань ціни дозволяє планувати бюджет і зменшувати витрати при регулярному придбанні.

Отже, подорожчання олії в Дніпропетровській області вже помітне: середня ціна 80,10 гривень за 850 мл демонструє збільшення порівняно з минулим місяцем. Споживачам варто звертати увагу на різницю у вартості в різних мережах і обирати оптимальні точки продажу.

