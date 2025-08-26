Подорожание масла в Днепропетровской области уже заметно, поэтому потребителям следует обращать внимание на разницу в стоимости в разных сетях и выбирать оптимальные точки продаж.

Подорожание масла в Днепропетровской области испытали потребители рафинированного масла бренда «Щедрый Дар» в таре 850 мл, сообщает Politeka.

Средний ценник продукта на конец августа 2025 составляет 80,10 грн, что на 1,07 грн больше по сравнению с показателями за последний месяц.

В разных торговых сетях расценки отличаются: Auchan предлагает ее по 81,60 грн., Metro – 79,20, а Novus – 79,49. Среднемесячные расценки июля демонстрировали более низкий уровень: Novus – 79,89, Auchan – 78,94, Metro – 79,20, а средний показатель составил 79,34. Рост стоимости на региональном рынке свидетельствует о стабильной тенденции повышения цены на популярный продукт в бакалейных группах.

Индекс потребительских цен на растительное масло за последний месяц показал умеренное увеличение. С 25 июля по 30 июля стоимость оставалась на уровне 79,03-80,93, после чего произошло колебание до 81,80 и стабилизация на уровне 80,10 в середине августа. Такая динамика формирует новый средний уровень, который уже ощущается покупателями.

Разница в стоимости между магазинами превышает 2 гривны на одной упаковке, что оставляет потребителям возможность выбирать удобный для них вариант. Оптимизация покупок на основе колебаний цены позволяет планировать бюджет и уменьшать расходы при регулярном приобретении.

Следовательно, подорожание масла в Днепропетровской области уже заметно: средняя цена 80,10 гривен за 850 мл демонстрирует увеличение по сравнению с прошлым месяцем. Потребителям следует обращать внимание на разницу в стоимости в разных сетях и выбирать оптимальные точки продаж.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Кропивницком: украинцам готовят удобные изменения.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: украинцы могут получить горячие обеды, как это сделать.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь одиноким пенсионерам в Днепропетровской области: украинцам подробно объяснили, как оформить выплату.