Ограничение движения транспорта во Львовской области вводится до конца года, поэтому водителям следует знать, где будут действовать неудобства, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится во львовском городском совете.
В селе Воля-Гомулецка начинается масштабный ремонт части улицы Озерной - от границы с Брюховичами до местной церкви. Как сообщили в Шевченковской районной администрации Львова, работы стартуют 7 ноября и продлятся до 30 декабря. В этот период участок дороги будет полностью перекрыт для движения транспорта.
Ремонт охватит участок протяженностью 2,3 километра. Здесь обустроят качественное асфальтовое покрытие, новые тротуары, а также заменят водопроводные сети. К финансированию работ присоединились международные партнеры, позволяющие обеспечить высокие стандарты выполнения.
Во время ремонта будет ограничено движение транспорта во Львовской области. Как отметили в управлении транспорта Львовского городского совета, автобус №63, курсирующий по маршруту «Улица Под Дубом — село Воля-Гомулецка», будет временно ездить только к месту проведения работ в пределах села.
По словам представителей администрации, нынешнее состояние дороги нуждалось в срочном вмешательстве: покрытие было щебеночным и местами грунтовым, с многочисленными выбоинами, путями и неровностями. Обоки не были укреплены, водоотвод практически отсутствует, а пешеходная инфраструктура отсутствует полностью. Именно поэтому был проведен тендер, победителем которого стало ООО «ОНУР», известное качеством выполнения дорожных работ.
Проектом предусмотрены замены четырех водопропускных труб диаметром 800 миллиметров и двух диаметром 500 миллиметров, обустройство тротуаров, а также установка двух остановок общественного транспорта.
Основные работы планируется завершить до конца текущего года. А уже в следующем — нанести дорожную разметку, установить новые дорожные знаки и завершить замостку тротуаров в пределах населенного пункта.
