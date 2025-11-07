Ограничение движения транспорта во Львовской области вводиться из-за ремонта, а основные работы планируется завершить до конца текущего года.

Ограничение движения транспорта во Львовской области вводится до конца года, поэтому водителям следует знать, где будут действовать неудобства, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится во львовском городском совете.

В селе Воля-Гомулецка начинается масштабный ремонт части улицы Озерной - от границы с Брюховичами до местной церкви. Как сообщили в Шевченковской районной администрации Львова, работы стартуют 7 ноября и продлятся до 30 декабря. В этот период участок дороги будет полностью перекрыт для движения транспорта.

Ремонт охватит участок протяженностью 2,3 километра. Здесь обустроят качественное асфальтовое покрытие, новые тротуары, а также заменят водопроводные сети. К финансированию работ присоединились международные партнеры, позволяющие обеспечить высокие стандарты выполнения.

Во время ремонта будет ограничено движение транспорта во Львовской области. Как отметили в управлении транспорта Львовского городского совета, автобус №63, курсирующий по маршруту «Улица Под Дубом — село Воля-Гомулецка», будет временно ездить только к месту проведения работ в пределах села.

По словам представителей администрации, нынешнее состояние дороги нуждалось в срочном вмешательстве: покрытие было щебеночным и местами грунтовым, с многочисленными выбоинами, путями и неровностями. Обоки не были укреплены, водоотвод практически отсутствует, а пешеходная инфраструктура отсутствует полностью. Именно поэтому был проведен тендер, победителем которого стало ООО «ОНУР», известное качеством выполнения дорожных работ.

Проектом предусмотрены замены четырех водопропускных труб диаметром 800 миллиметров и двух диаметром 500 миллиметров, обустройство тротуаров, а также установка двух остановок общественного транспорта.

Основные работы планируется завершить до конца текущего года. А уже в следующем — нанести дорожную разметку, установить новые дорожные знаки и завершить замостку тротуаров в пределах населенного пункта.

