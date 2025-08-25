Робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує кілька цікавих вакансій із стабільним доходом та офіційним працевлаштуванням, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції висвітлює сайт work.ua.

Так, приватна школа Juliet School шукає помічника на кухню із зарплатою від 10 000 до 12 000 гривень. Основні обов’язки включають підтримку чистоти на кухні, допомогу у підготовці посуду, прибирання робочих поверхонь і кухонного інвентарю, контроль наявності матеріалів та підтримку дружньої атмосфери у колективі. Компанія радо приймає студентів і пенсіонерів, надає комфортні умови праці та можливість професійного зростання в межах освітнього центру.

Ще одна пропозиція — комірник у Sigma. Зарплата від 17 000 до 18 300 гривень, графік роботи може бути з 7:00 до 18:00 або 11:00 до 22:00, з наданням безкоштовного автобуса до місця роботи. Основні обов’язки включають прийом, облік і видачу товарів на складі, організацію та контроль зберігання продукції, ведення документації та участь в інвентаризації. Компанія готова брати студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів, забезпечує підтримку та комфортні умови праці.

Для тих, хто хоче працювати за кермом, автопарк DriveMe відкриває вакансії водіїв на автомобілі компанії з можливістю працювати з агрегаторами Uklon і Bolt. Зарплата становить від 20 000 до 25 000 гривень із 65% від каси, надається авто та техобслуговування за рахунок компанії, гнучкий графік і підтримка 24/7. Вимоги до кандидатів — наявність водійського посвідчення категорії B від 9 місяців, відповідальність, пунктуальність та ввічливість.

Отже, робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює освітню сферу, складську логістику та автосервіс, пропонуючи стабільну зарплату, комфортні умови праці, підтримку колег і можливості для розвитку, що робить ці вакансії привабливими для тих, хто прагне активно працювати навіть після виходу на пенсію.

