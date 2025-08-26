Робота для пенсіонерів у Львові пропонує варіанти в сфері прибирання, роздрібної торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу.

Робота для пенсіонерів у Львові доступна одразу у кількох сферах та охоплює різні вакансії з офіційним працевлаштуванням та стабільною зарплатою, повідомляє Politeka.

Актуальний перелік пропозицій доступний на сайті work.ua.

Зокрема, компанія «Доглянуто» шукає клінера для прибирання квартир. Заробітна плата становить від 20 000 до 30 000 гривень на місяць із бонусами. Посада передбачає генеральне та підтримуюче прибирання, вологе очищення приміщень, а також виконання інших обов’язків для підтримання чистоти. Компанія надає безкоштовну форму, обладнання та миючі засоби, працювати можна від трьох днів на тиждень по 5–10 годин, а досвід стане додатковою перевагою.

Також у Львові відкрита вакансія продавця у мережі «Сільпо» в ТЦ «Вам» та «Содова». Посада передбачає ввічливе обслуговування клієнтів, передпродажну підготовку та викладку товарів, контроль якості та термінів придатності продукції. Працівники отримують офіційну зарплату, соціальні гарантії, індивідуальний графік роботи та страхування життя.

Компанія забезпечує допомогу новачкам у адаптації, різноманітні тренінги, пільги на навчання іноземних мов, знижки на продукцію, а також можливість кар’єрного зростання в одній із провідних роздрібних мереж країни.

Ще одна пропозиція — посада кухаря-універсала у Nobilis Hotel 5* у Львові. Вимоги включають досвід від трьох років, середню спеціальну освіту, уважність, креативність та знання гігієнічних норм. Обов’язки охоплюють приготування страв української, європейської та інших кухонь за рецептами та технологічними картами, контроль якості готових страв, ведення документації та дотримання стандартів безпеки на кухні.

Робота позмінна за графіком 3 через 3 з 9:00 до 21:00, з офіційним працевлаштуванням та соціальним пакетом.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові пропонує варіанти в сфері прибирання, роздрібної торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу, забезпечуючи стабільний дохід, комфортні умови та офіційне працевлаштування для людей різного віку та досвіду.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.