Работа для пенсионеров во Львове доступна сразу в нескольких сферах и охватывает разные вакансии с официальным трудоустройством и стабильной зарплатой, сообщает Politeka.

Актуальный перечень предложений доступен на сайте work.ua.

В частности, компания «Ухожено» ищет клинера для уборки квартир. Заработная плата составляет от 20000 до 30000 гривен в месяц с бонусами. Должность предусматривает генеральную и поддерживающую уборку, влажную очистку помещений, а также выполнение других обязанностей для поддержания чистоты. Компания предоставляет бесплатную форму, оборудование и моющие средства, работать можно от трех дней в неделю по 5–10 часов, а опыт станет дополнительным преимуществом.

Также во Львове открыта вакансия продавца в сети Сильпо в ТЦ Вам и Содовая. Должность предусматривает вежливое обслуживание клиентов, предпродажную подготовку и выкладку товаров, контроль качества и сроки годности продукции. Сотрудники получают официальную зарплату, социальные гарантии, индивидуальный график работы и страхование жизни.

Компания обеспечивает помощь новичкам в адаптации, разнообразные тренинги, льготы на обучение иностранным языкам, скидки на продукцию, а также возможность карьерного роста в одной из ведущих розничных сетей страны.

Еще одно предложение – должность повара-универсала в Nobilis Hotel 5* во Львове. Требования включают в себя опыт от трех лет, среднее специальное образование, внимательность, креативность и знание гигиенических норм. Обязанности включают приготовление блюд украинской, европейской и других кухонь по рецептам и технологическим картам, контроль качества готовых блюд, ведение документации и соблюдение стандартов безопасности на кухне.

Работа посменна по графику 3 через 3 с 9:00 до 21:00, с официальным трудоустройством и социальным пакетом.

Итак, работа для пенсионеров во Львове предлагает варианты в сфере уборки, розничной торговли и гостинично-ресторанного бизнеса, обеспечивая стабильный доход, комфортные условия и официальное трудоустройство для людей всех возрастов и опыта.

