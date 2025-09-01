Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається для визначених категорій населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області запроваджена за підтримки міжнародних партнерів, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній сторінці благодійного фонду "Крок з надією", певні категорії можуть отримати спеціальні сертифікати, які дозволяють придбати продукти в магазинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізується у вигляді продуктових ваучерів. Їхня номінальна вартість становить 440 гривень, а використати сертифікати можна в торговельній мережі АТБ.

Проєкт ініційований благодійним фондом «Крок з Надією», який працює для підтримки літніх людей і вразливих категорій населення, що зазнали труднощів через війну.

Ваучер дійсний впродовж двох місяців з моменту отримання. Такий формат підтримки виглядає максимально зручним. Людина отримує можливість самостійно обирати, що саме придбати. Це важливо, адже кожен має свої харчові звички, дієтичні потреби.

Дану гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області вдалося реалізувати завдяки спільній роботі Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank і торговельної мережі АТБ.

Щоб скористатися цією можливістю, потрібно пройти попередню онлайн-реєстрацію. Усе відбувається просто і швидко через чат-бот у месенджері Telegram. Необхідно лише перейти за посиланням, знайти бот і виконати кілька інструкцій.

Якщо виникають труднощі, передбачена гаряча лінія. Дзвінки приймаються з понеділка по четвер у проміжку з 13:00 до 18:00. Для звернень діє номер 063 336 58 29.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.