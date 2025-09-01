Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется определенным категориям населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области введена при поддержке международных партнеров, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной странице благотворительного фонда "Крок з надією", некоторые категории могут получить специальные сертификаты, позволяющие приобрести продукты в магазинах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области осуществляется в виде продуктовых ваучеров. Их нарицательная стоимость составляет 440 гривен, а использовать сертификаты можно в торговой сети АТБ.

Проект инициирован благотворительным фондом "Крок з надією", который работает для поддержки пожилых людей и уязвимых категорий населения, испытавших трудности из-за войны.

Ваучер действителен в течение двух месяцев с момента получения. Такой формат поддержки выглядит максимально удобным. Человек получает возможность самостоятельно выбирать, что именно приобрести. Это важно, ведь у каждого есть свои пищевые привычки, диетические потребности.

Данную гуманитарную помощь пенсионерам в Днепропетровской области удалось реализовать благодаря совместной работе Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и торговой сети АТБ.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию. Все происходит просто и быстро через чат-бот в мессенджере Telegram. Необходимо перейти по ссылке, найти бот и выполнить несколько инструкций.

Если возникают затруднения, предусмотрена горячая линия. Звонки принимаются с понедельника по четверг в промежутке с 13:00 до 18:00. Для обращений действует номер 0633365829.

