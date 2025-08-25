Це позначиться на цінах і потенційно призведе до дефіциту окремих продуктів у Вінницькій області.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області стає темою обговорень через активне поширення азійської сарани, яка завдає шкоди посівам зернових та овочевих культур, повідомляє Politeka.

У тих районах, де раніше цей шкідник не з’являвся, вже проводять обстеження полів та шукають ефективні методи захисту врожаю. Фермери зазначають, що комахи можуть формувати великі колонії та переміщатися на сотні кілометрів протягом доби, що створює серйозну загрозу для агропродукції.

Біологи застерігають, що азійська перелітна сарана здатна знищити посіви за лічені години, поїдаючи майже все, що трапляється на її шляху. Найбільший ризик для зернових, бобових та городніх культур. Крім того, під загрозою опиняються фруктові сади та соняшникові поля.

Комахи пересуваються великими групами, харчуючись переважно на світанку та під вечір, що ускладнює заходи з охорони посівів. Через це дефіцит продуктів у Вінницькій області може найбільше виявитися саме у сегменті круп.

У мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ повідомили, що наразі проблем із постачанням сезонних овочів та фруктів не зафіксовано. Представники компанії уточнили, що агропідприємства регулярно проводять профілактичні обробки полів і тримають ситуацію під контролем. Постачання товарів здійснюється у звичайному режимі, а причин для паніки серед споживачів немає.

Водночас у рітейлерів визнають серйозну загрозу для зернових культур. Якщо нашестя сарани не вдасться зупинити, врожай може зменшитися, що позначиться на цінах і потенційно призведе до дефіциту окремих продуктів у Вінницькій області. Для стабілізації ситуації компанії вже розробляють плани закупівель і готові оперативно реагувати на будь-які зміни, щоб забезпечити доступність основних товарів.

