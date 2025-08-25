Это повлияет на цены и потенциально приведет к дефициту отдельных продуктов в Винницкой области.

Дефицит продуктов в Винницкой области становится темой обсуждений из-за активного распространения азиатской саранчи, которая наносит ущерб посевам зерновых и овощных культур, сообщает Politeka.

В тех районах, где раньше этот вредитель не появлялся, уже проводятся обследования полей и ищут эффективные методы защиты урожая. Фермеры отмечают, что насекомые могут формировать большие колонии и перемещаться на сотни километров в сутки, что создает серьезную угрозу агропродукции.

Биологи предостерегают, что азиатская перелетная саранча способна уничтожить посевы в считанные часы, поедая почти все, что случается на ее пути. Наибольший риск для зерновых, бобовых и огородных культур. Кроме того, под угрозой оказываются фруктовые сады и подсолнечные поля.

Насекомые передвигаются по большим группам, питаясь преимущественно на рассвете и под вечер, что усложняет мероприятия по охране посевов. Из-за этого дефицит продуктов в Винницкой области может больше проявиться именно в сегменте круп.

В сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ сообщили, что в настоящее время проблем с поставкой сезонных овощей и фруктов не зафиксировано. Представители компании уточнили, что агропредприятия регулярно проводят профилактические обработки полей и держат ситуацию под контролем. Снабжение товаров осуществляется в обычном режиме, а причин для паники среди потребителей нет.

В то же время, у ритейлеров признают серьезную угрозу для зерновых культур. Если нашествие саранчи не удастся остановить, урожай может уменьшиться, что скажется на ценах и потенциально приведет к дефициту отдельных продуктов в Винницкой области. Для стабилизации ситуации компании уже разрабатывают планы закупок и готовы оперативно реагировать на любые изменения, обеспечивающие доступность основных товаров.

Источник: Коммерсант украинский

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.