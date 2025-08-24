Складено графік відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Полтавській області.

Введено графік відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Полтавській області, адже заплановано масштабні ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Тому складено графік відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Полтавській області. Обмеження введуть вже 25 серпня 2025 року. Час: з 08:00 до 17:00.

Населені пункти, де можливі перерви в електропостачанні будуть в селі Кочубеївка на вул. Молодіжна (б. 1 Г), 1а/2с та в смт.Скороходове на вул. Молодіжна, 3ж.

Також обмеження в цей день діятимуть в населеному пункті Лозуватка на вулицях Миру (б. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13), Центральна (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27), Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16), Набережна (б. 1, 3), Незалежності (б. 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16), Садова (б. 4, 6, 8, 10), Спортивна (б. 1, 2, 3, 4, 6).

У вівторок, 26 числа, виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім тих, що пов'язані з розчищенням трас ПЛ) торкнеться міста Горішні-Плавні. Так, з 8:00 до 17:00 не буде електроенергії на вул. Зелена та пров. Затишний, 1,6,6/2.

Також станеться вимкнення електроенергії Бербениці за адресами Вишнева (б. 4, 17, 18, 19), Героїв України (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67), Молодіжна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 63), Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53).

У середу, 27.08 обмеження діятимуть в місті Горішні Плавні на вулицях Калинова, 1-47, 2-32; вул. Лісна, 3-33, 2-18; вул. Дніпровська, 2-22; Пшенична, 1-23, 2-26; Тополина, 1-9, 2А,2-8; Ясна, 2А.

У четвер, 28 числа, без світла знову залишаться в місті Горішні-Плавні. Так, 8:00 до 17:00 не буде електроенергії на вулицях - Козацька, 2-40 та пров. Гончарова.

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Полтавській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: з якою неприємністю зіткнулися українці.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на таку важливу підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що потрібно для поселення.