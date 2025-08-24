Составлен график отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Полтавской области.

Введен график отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Полтавской области, ведь запланированы масштабные ремонтные работы, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому составлен график отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Полтавской области. Ограничения будут введены уже 25 августа 2025 года. Время: с 08:00 до 17:00.

Населенные пункты, где возможны перерывы в электроснабжении будут в селе Кочубеевка по ул. Молодижна (б. 1 Г), 1а/2с и в пгт. Скороходово на ул. Молодижна, 3ж.

Также ограничения в этот день будут действовать в населенном пункте Лозоватка на улицах Мира (б. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13), Центральная (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12, 12, 12 21, 23, 25, 27), Шевченко (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16), Набережна (б. 1, 3), Незалежности (б. 2, 4, 7, 8, 10, 1, 1, 4, 6, 8, 10), Спортывна (б. 1, 2, 3, 4, 6) та Садова (б. 4, 6, 8, 10).

Во вторник, 26 числа, выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме тех, что связаны с расчисткой трасс ВЛ) коснется города Горишни-Плавни. Так, с 8:00 до 17:00 не будет электроэнергии на ул. Зелена и пер. Затышный, 1,6,6/2.

Также произойдет отключение электроэнергии Бербеницы по адресам Вышнева (б. 4, 17, 18, 19), Героев Украины (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 22 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 66 и 6 (б. 1, 4, 5, 6, 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 63), Александра Козаченко (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36 42, 43, 48, 52, 53).

В среду, 27.08, ограничения будут действовать в городе Горишние Плавни на улицах Калынова, 1-47, 2-32; ул. Лисна, 3-33, 2-18; ул. Днипровська, 2-22; Пшенычна, 1-23, 2-26; Тополына, 1-9, 2А,2-8; Ясно, 2А.

В четверг, 28 числа, без света снова останутся в городе Горишни-Плавни. Так, 8:00 до 17:00 не будет электроэнергии на улицах – Козацкая, 2-40 и пер. Гончарова.

Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Полтавской области.

